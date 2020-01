Milan, trovato l’accordo per Suso

MILANO – Il Milan durante questa finestra di mercato sta provando a piazzare gli esuberi e i giocatori scontenti, tra questi Suso che rientra in entrambe le categorie. Nelle settimane scorso l’ex Liverpool è stato accostato alla Roma in un possibile scambio con il turco Under, ma negli ultimi giorni il Siviglia di Monchi avrebbe accelerato per garantirsi le prestazioni del numero 8. Il problema rimaneva la formula del trasferimento. L’accordo sarebbe stato trovato sulla base di un prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo a determinate condizione.