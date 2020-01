Milan, Suso è in sede per trattare la cessione: i dettagli

MILANO – Le strade di Suso e del Milan potrebbero presto separarsi. Secondo quanto riferito in esclusiva da ‘calciomercato.com‘, in questi minuti è atteso a ‘Casa Milan‘, proprio per trattare la sua cessione. Classe 1993, lo spagnolo è ormai da anni al Milan, ma sta forse vivendo il periodo più nero della sua avventura rossonera, cosa che lo ha fatto precipitare nelle gerarchie di Pioli, tanto da essere relegato in panchina: con il nuovo modulo, il 4-4-2 poi, le cose potrebbero solo peggiorare.

