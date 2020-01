Milan-Spal: Pioli rivoluziona l’attacco. Esordio per Kjaer. Ecco le formazioni ufficiali

MILANO – Pioli e Semplici hanno diramato le formazioni ufficiali per la sfida di oggi di Coppa Italia. In porta per il Milan Antonio Donnarumma. Esordio dal primo minuto per il nuovo acquisto Kjaer. In attacco Piatek-Rebic. Ecco le scelte dei due allenatori

MILAN (4-4-2): Donnarumma A.; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Krunic, Bennacer, Bonaventura; Piatek, Rebic.

A disposizione: Begovic, Soncin, Gabbia, Brescianini, Paquetà, Ibrahimovic, Maldini, Leao, Suso.

All. Pioli

SPAL (3-5-2): Berisha; Vicari, Tomovic, Igor; Strefezza, Murgia, Dabo, Jankovic, Tunjov; Paloschi, Floccari.

A disposizione: Letica, Thiam, Cannistrà, Cionek, Di Francesco, Mastrilli, Valdifiori, Reca, Valoti, Zanchetta, Cuellar.

All. Semplici