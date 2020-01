Milan-Spal: Paquetà scalpita, davanti conferma per Ibra. La probabile formazione rossonera

MILANO – Inizia domani l’avventura del Milan nell’edizione 2019/2020 della Coppa Italia. Un trofeo che manca persino dal 2004, sul quale la squadra di Pioli dovrà necessariamente puntare anche per centrare la qualificazione alla prossima Europa League. Non a caso, contro la Spal ci sarà pochissimo turnover. In difesa potrebbe avere una maglia da titolare Conti al posto di Calabria, mentre a centrocampo scalpita Paquetà. Tra i pali non ci sarà l’infortunato Gigio Donnaumma, che verrà rimpiazzato dal fratello Antonio. Confermato invece il modulo: 4-4-2 con Leao accanto a Ibrahimovic nel reparto offensivo. Di seguito, la probabile formazione rossonera.

(4-4-2): A.Donnarumma, Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez, Calhanoglu, Bennacer, Paquetà, Castillejo, Leao, Ibrahimovic.