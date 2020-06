Milan-Roma, Kjaer verso la titolarità: le ultime

MILANO – Fino a qualche giorno fa sembrava impossibile vedere Simon Kjaer in campo contro la Roma, ma nelle ultime ore il difensore danese ha accelerato notevolmente i tempi di recupero e potrebbe davvero scendere in campo dal primo minuto oggi pomeriggio. La sua presenza non è ancora certa, ma attualmente ci sono molte possibilità che affianchi capitan Romagnoli alla guida del reparto difensivo rossonero. Di seguito, la probabile formazione.

(4-2-3-1): Donnarumma, Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez, Kessié, Bennacer, Castillejo, Calhanoglu, Bonaventura, Rebic. All.Pioli.

