Milan-Roma: i giallorossi non hanno mai perso con Giacomelli

MILANO – Sarà Piero Giacomelli a dirigere la sfida fra Milan e Roma, in programma oggi pomeriggio a San Siro. I rossoneri hanno incontrato il fischietto di Trieste in quindici occasioni, totalizzando nove vittorie, tre pareggi e altrettante sconfitte. Tuttavia, il dato che salta all’occhio riguarda la Roma: in tredici precedenti con Giacomelli, non ha mai perso. Il bilancio dei capitolini con questo arbitro recita infatti nove successi e quattro pareggi.

