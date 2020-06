MILANO – Da metà stagione ci pensa sempre lui: Ante Rebic si è preso il Milan e non vuole più lasciarlo. Al 76esimo minuto di gioco infatti proprio il croato è riuscito a bucare la difesa giallorossa dopo aver recuperato palla ai 25 metri, su errore di Zappacaosta. I dati parlano chiaro: 8 gol in stagione per Rebic: uno ogni 79 minuti e davanti a lui c’è solo Ronaldo.

