Milan-Roma, Calhanoglu: “Stiamo trovando continuità, abbiamo grande cuore”

MILANO – Al termine della partita vinta per 2-0 ai danni della Roma, Hakan Calhanoglu, autore della seconda rete, è intervenuto ai microfoni di DAZN: “Stiamo trovando continuità, anche oggi abbiamo fatto una grande partita, così come a Lecce. Stiamo facendo vedere che abbiamo grande cuore, il nostro obiettivo è continuare a vincere. Giocare con queste temperature non è facile, ma siamo stati molto bravi. Nel secondo tempo siamo cresciuti tanto e abbiamo meritato questa vittoria. Il rigore? Ho chiesto a Kessié di lasciarmelo calciare, ero convinto di fare gol; lo ringrazio per aver accettato”.

