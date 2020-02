Milan, ricordi Yepes? Ecco cosa fa adesso

MILANO – Mario Yepes, ex difensore colombiano, ha giocato in Serie A per sei anni, vestendo le maglie di Chievo, Milan e Atalanta. All’ombra del Duomo (dal 2010 al 2013) ha vinto uno Scudetto e una Supercoppa Italiana. Oggi ricopre il ruolo di assistente dell’allenatore del Deportivo Calì ed ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni a calciomercato.com: “Ho iniziato a fare l’allenatore in Colombia. Non so se rimarrò qui in futuro, adesso si stanno svolgendo dei corsi di aggiornamento qui e vediamo se ci sarà l’opportunità di tornare in Europa sotto un’altra veste”.

