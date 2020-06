Milan, previsto alle 18 l’arrivo allo stadio Via del Mare

MILANO – Mancano meno di due ore al fischio d’inizio di Lecce-Milan, gara di campionato valida per il ventisettesimo turno e diretta dall’arbitro Valeri di Roma. Come riferisce MilanNews.it, la squadra rossonera ha fatto merenda circa 45 minuti fa ed ora sta per lasciare l’albergo per dirigersi, in pullman, allo stadio Via del Mare. L’arrivo all’impianto sportivo è previsto per le 18. Di seguito, le probabile formazione rossonera.

(4-2-3-1): Donnarumma, Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez, Kessié, Bennacer, Castillejo, Calhanoglu, Bonaventura, Rebic. All. Pioli.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live