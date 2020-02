Milan, pesa la mancanza d’esperienza: 3 rimonte subite nelle ultime 4 gare

MILANO – Che a questo Milan, per via della giovanissima età della gran parte dei suoi calciatori, mancasse un po’ d’esperienza era prevedibile (Ibra, da solo, non può bastare). E la mancanza d’esperienza coincide, quasi sempre, con l’incapacità di gestire le partite. Il Milan, infatti, sta dimostrando di aver ritrovato fiducia, orgoglio e identità, ma spesso non riesce a gestire quando si trova in vantaggio. E’ una squadra che sa sbloccare la sfida, non a caso va in rete da dieci gare di fila, ma si perde nel momento in cui deve difendere il risultato per portare a casa i tre punti. Non può essere un caso che, nelle ultime quattro partite fra Serie A e Coppa Italia, il Diavolo si sia fatto rimontare per ben tre volte (contro Inter, Juventus e Fiorentina).

