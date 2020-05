Milan, nuova pretendente per Tommaso Pobega

MILANO – Sarà un’estate ricca di voci di mercato per Tommaso Pobega, centrocampista del Milan in prestito al Pordenone. La sua annata in Serie B con la squadra friulana è stata ottima, tanto che le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di diverse società. Da diverso tempo il suo profilo è finito nel mirino del Benevento, ma anche di alcune squadre che già militano in Serie A, su tutte il Torino. Tuttavia, sembra essersi aggiunta una nuova pretendente, di lusso, come il Napoli. Stando infatti ad ‘Areanapoli.it’, Gattuso avrebbe espresso il suo gradimento per Pobega e Giuntoli lo avrebbe inserito nella lista dei desideri per la prossima sessione di calciomercato.

