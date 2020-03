Milan, niente allenamenti per almeno una settimana

MILANO – I campionati, in seguito alla decisione del CONI ufficializzata dal Governo, sono stati sospesi fino al 3 aprile per l’emergenza Coronavirus. La situazione drammatica che sta attraversando l’Italia e in modo particolare la regione Lombardia, si ripercuoterà inevitabilmente non solo sulle partite, ma anche sugli allenamenti delle squadre. Non a caso, stando a ciò che riferisce Sky Sport, il Milan ha annullato tutti i suoi allenamenti per almeno una settimana.

