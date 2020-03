Milan, Musacchio prepara le valigie: cessione sempre più probabile

MILANO – Da titolare fisso a riserva della riserva. Il rapporto fra Mateo Musacchio e il Milan potrebbe giungere al capolinea al termine della stagione. Il centrale argentino era il compagno di reparto di capitan Romagnoli, ma nel corso delle settimane ha progressivamente perso posizioni. Attualmente, mister Pioli gli preferisce Simon Kjaer e, nelle ultime partite, Matteo Gabbia ha dato ottime risposte tanto da aver superato nelle gerarchie proprio Musacchio che, attualmente, pare essere il quarto difensore del pacchetto arretrato. Inoltre, è vicino al rientro Leo Duarte e per l’argentino potrebbe davvero non esserci più spazio quando ricomincerà la stagione. Non a caso, stando a calciomercato.com, ci sono molte probabilità che il classe ’91 venga ceduto nella prossima sessione di mercato: su di lui c’è l’interesse di alcune società spagnole.

