Milan, Massara in bilico: due società italiane su di lui

MILANO – Potrebbe concludersi dopo un solo anno l’esperienza di Frederic Massara come direttore sportivo del Milan. Il club si appresta a vivere l’ennesima rivoluzione e, con l’arrivo di Ralf Rangnick, potrebbe non esserci più spazio per l’ex dirigente romanista. Attualmente è proprio la Roma la società maggiormente interessata a lui: con l’allontanamento di Petrachi, Pallotta sta pensando di riportare nella Capitale proprio Massara. Tuttavia, stando a ciò che riferisce calciomercato.com, ci sarebbe anche un’altra società italiana sulle tracce del ds rossonero: il Bologna. Walter Sabatini, dirigente rossoblu che ha già lavorato con Massara alla Roma, vorrebbe fare un tentativo per portarlo in Emilia, dove potrebbero nuovamente lavorare assieme. Ma attenzione perché, proprio in queste ultimissime ore, è arrivata anche un’altra grossa novità di mercato in casa rossonera. Annuncio pesante, ecco il colpo di Rangnick: “Contatti ben avviati!” >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

