Milan, mancano alternative valide a Kjaer-Romagnoli

MILANO – La prima gara stagionale, quella contro lo Shamrock Rovers in Irlanda, ha evidenziato come la difesa del Milan sia ancora incompleta. Non a caso, l’edizione odierna de “Il Corriere della Sera” ha sottolineato come la retroguardia, nel match di Dublino, abbia sofferto troppo. Non possono dunque bastare solamente Kjaer e Romagnoli per tutta la stagione soprattutto perché le alternative non danno sicurezza: Musacchio è infortunato, Gabbia promette bene, ma è ancora acerbo, Leo Duarte invece non dà garanzie a livello fisico. Serve, dunque, un altro centrale