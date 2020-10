Milan, l’attacco per ora è ok: ma quando arriveranno le grandi…

MILANO – Il Milan vanta un attacco giovane e rapido. Ibrahimovic è sicuramente l’eccezione nella linea verde rossonera, ma a giudicare dalle sue prestazioni l’attaccante svedese pare non risentire dell’età anagrafica. Colombo e Maldini hanno fatto il salto in prima squadra proprio quest’anno e hanno sicuramente bisogno di tempo per adeguarsi ad un nuovo modo di intendere il calcio.

Il Milan ha grandi talenti in avanti e nonostante una grande voglia e anche una ottima occasione guadagnata, non è però il giovane Colombo, riuscito ancora a bucare la porta avversaria in campionato. . Per ora la cosa non ha pesato, ma giù dal derby, qualora dovesse mancare ancora Ibra, il peso offensivo sotto porta potrebbe tornare ad essere imprescindibile. A Colombo e Maldini dunque, l’arduo compito.