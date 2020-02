Milan, Kjaer più di Musacchio, Rebic in vantaggio su Leao: la probabile formazione

MILANO – Sono due i grandi dubbi di formazione per Stefano Pioli in vista della gara di stasera. Il primo riguarda la difesa, ed è fra Simon Kjaer e Mateo Musacchio, il secondo è in attacco fra Rafael Leao e Ante Rebic. Stando a ciò che riferisce MilanNews.it, il tecnico emiliano sembra orientato a confermare i giocatori scesi in campo nel derby di domenica scorsa, quindi Kjaer in difesa e Rebic davanti. Confermato, inoltre, il modulo schierato nella stracittadina. Di seguito, la probabile formazione rossonera.

(4-2-3-1): Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez, Kessié, Bennacer, Castillejo, Calhanoglu, Rebic, Ibrahimovic.