Milan, Kjaer ha conquistato Pioli: terza presenza consecutiva

MILANO – Tre indizi fanno una prova: Simon Kjaer sembra davvero diventato il nuovo titolare della difesa milanista accanto a Romagnoli. Mister Pioli ha deciso di schierarlo dal primo minuto anche stasera a Brescia, concedendogli la terza presenza consecutiva dal suo arrivo a Milano, tra Coppa Italia e Serie A. Se nelle prime due occasioni la scelta era frutto soprattutto dell’assenza per infortunio di Musacchio, quella di stasera fa capire che il tecnico rossonero punta fortemente sul centrale danese. Musacchio, infatti, ha pienamente recuperato dal problema fisico ed è a disposizione, ma questa sera siederà in panchina. Un attestato di stima e fiducia per Simon Kjaer, chiamato a sfruttare una grande opportunità.