Milan-Juventus, ecco chi sale e chi scende dal match di San Siro

MILANO – Ecco chi sale e chi scende fra i rossoneri dalla sfida contro la Juventus.

TOP: Rafael Leao entra con lo spirito giusto ed è bravo a siglare il gol del 3-2 superando prima Rugani e non lasciando poi scampo a Szczesny. Rebic si conferma ancora una volta mattatore del club; da gennaio è completamente un altro giocatore: su di lui si può costruire la prossima stagione.

FLOP: Romagnoli-Kjear hanno colpe troppo gravi nell'occasione del secondo gol bianconero per salvarsi. Una disattenzione grave che poteva esser evitata sin dall'inizio, provando a portare Ronaldo in fuorigioco.

