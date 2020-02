Milan-Juventus – Due i diffidati bianconeri a rischio per il match di ritorno

MILANO – Ancora poche ore e poi sarà tempo di Milan-Juventus, match valido per la semifinale d’andata della Coppa Italia. Entrambe le squadre dovranno fare attenzione alla situazione legata ai diffidati, un eventuale cartellino giallo, per i giocatori che hanno già collezionato quattro ammonizioni nella competizione, farà scattare la squalifica automatica per la partita di ritorno. Tra le fila dei bianconeri sono due i calciatori a rischio e si tratta di Matuidi e Higuain. Per l’argentino, per il momento, però è prevista la panchina, mentre per l’ex PSG potrebbe anche partire dal primo minuto. Tutto dipende dal turnover che attuerà Maurizio Sarri, contro i rossoneri.

