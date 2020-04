Milan, Ibrahimovic può chiudere la carriera all’Hammarby

MILANO – Al rientro di Zlatan Ibrahimovic in Italia, andrà in scena un confronto fra lo svedese e l’amministratore delegato Ivan Gazidis. Trovare l’accordo per il rinnovo è molto, molto difficile. Molto probabilmente Ibra e il Milan si diranno addio, ma il centravanti classe ’81 non ha ancora deciso cosa fare in futuro. Due, ad oggi, sembrano essere le ipotesi in gioco: la prima è il ritiro, mentre la seconda, come riferisce SportMediaset, è la conclusione della carriera all’Hammarby, squadra svedese di cui Zlatan è diventato socio e che in questi giorni gli sta permettendo di allenarsi nel proprio centro sportivo, a Stoccolma.

