Milan, Halilovic torna ma non resta: avviata una trattativa col Benfica per la cessione

MILANO – A fine stagione Alen Halilovic tornerà al Milan, ma non per restarci. Il centrocampista croato, ingaggiato a parametro zero nell’estate del 2018, ha totalizzato appena tre presenze (tutte in Europa League), prima di essere ceduto per due volte in prestito: prima allo Standard Liegi, poi all’Heerenveen dove ha giocato quest’anno. Scaduto il prestito, il classe ’96 si appresta a rientrare a Milano, ma la società rossonera non punta su di lui e lo ha inserito nella lista dei cedibili. Stando a Sky Sport, il club maggiormente interessato è il Benfica, tanto che i contatti per trovare un accordo sul trasferimento sono già stati avviati.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...