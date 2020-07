MILANO – La difesa del Milan è in allarme, soprattutto dopo l’infortunio di Romagnoli e con Kjaer diffidato. Ieri, durante il match contro il Sassuolo, la retroguardia ha rischiato di perdere anche Andrea Conti, uscito anzitempo dal campo per infortunio. Nulla di grave come ha confermato l’ex Atalanta sul suo profilo Instagram: “Solo un grande spavento ieri sera, ma per fortuna non è nulla e sto bene! Bravi ragazzi per la bella vittoria“. Ecco il post completo: