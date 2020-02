Milan, ecco a quando risale l’ultima vittoria con la Juventus

MILANO – A poche ore dalla semifinale di andate di Coppa Italia, c’è un dato che mette paura ai rossoneri. Da marzo 2014 ad oggi sono passati ormai quasi quattro anni, e da allora il Milan ha sconfitto in una sola occasione la Juventus a San Siro, il 22 ottobre 2016, data dell’indimenticabile 1-0 firmato grazie alla prodezza di Manuel Locatelli. Cinque vittorie per i bianconeri negli altri incontri, un dato fin troppo allarmante in vista di una sfida così importante come quella di stasera.