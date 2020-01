Milan, domani verrà commemorato Bryant: l’iniziativa

MILANO – Domani sera, nella sfida di Coppa Italia contro il Torino, San Siro ricorderà con emozione Kobe Bryant, scomparso a causa di un incidente in elicottero. La leggenda del basket non aveva mai nascosto la sua fede rossonera, tanto da fare anche una visita a Milanello nel 2013. I giocatori del Milan, per commemorarlo, giocheranno con il lutto al braccio e, prima del fischio d’inizio, scorreranno sui maxi schermi alcune immagini del cestista. Probabilmente, però, non ci sarà il minuto di silenzio.