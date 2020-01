Milan, contro la Spal per scacciare il “mal di casa”

MILANO – Domani sera, in Coppa Italia contro la Spal a San Siro, il Milan dovrà provare non solo a staccare il biglietto valido per i quarti di finale, ma anche a sfatare quello che in questa stagione sta diventando una sorta di tabù: il “mal di casa“. Il Diavolo, finora, ha vinto solamente 2 partite in casa: una col Brescia e l’altra proprio contro la Spal (ovviamente entrambe in campionato). Il rendimento casalingo parla di 4 pareggi, 3 sconfitte e 2 successi, per un totale di appena 10 punti. In trasferta, invece, i rossoneri hanno ottenuto 15 punti con 5 vittorie, altrettante sconfitte e nessun pareggio.