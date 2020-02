Milan, confermata la lesione del bicipite femorale della coscia sinistra per Kjaer

MILANO – Come riferisce il Milan, Simon Kjaer, infortunatosi nella partita contro il Torino, si è sottoposto questa mattina ad una risonanza, la quale ha confermato la presenza di una lesione del muscolo bicipite femorale, di basso grado, della coscia sinistra. Restano ancora da valutare i tempi di recupero, ma il difensore danese sicuramente non sarà a disposizione di mister Pioli per la sfida sul campo della Fiorentina, in programma fra tre giorni.



