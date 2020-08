Milan, casting per l’esterno d’attacco

MILANO – Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha chiesto alla società un nuovo esterno d’attacco, possibilmente per la fascia destra. In quella posizione i rossoneri hanno già Samu Castillejo e Alexis Saelemaekers, giocatore che il tecnico vede bene anche nel ruolo di terzino. L’ex allenatore di Inter e Fiorentina vorrebbe dunque completare la trequarti con un altro innesto da affiancare a Calhanoglu e Rebic. I nomi che circolano a via Aldo Rossi sono quattro: Federico Chiesa, Gerard Deulofeu, Jesse Lingard e Milot Rashica. Il primo sarebbe una vera e propria richiesta di Pioli, che lo ha già allenato. Il problema resta la richiesta della Fiorentina e di Rocco Commisso: 70 milioni, cifra che la Viola non sconterà. Almeno per il momento. Capitolo Deulofeu: il giocatore spagnolo lascerà sicuramente il Watford che è retrocesso in Championship. Albert Botines, agente dell’ex Barcellona, avrebbe già incassato l’ok al ritorno. Non a caso il Milan lo aveva cercato già un anno fa, ma fu spaventato dai 30 milioni chiesti dagli inglesi. Maldini, che ha sempre apprezzato l’esterno spagnolo, è in attesa della richiesta del Watford. Lingard è il nome nuovo: l’esterno del Manchester United, non ha avuto molto spazio da quando sulla panchina dei Red Devils siede Solskjaer. Il classe ’92 ha il contratto in scadenza nel 2021 e ha una valutazione di circa 15 milioni di euro. Tra l’altro il suo agente è Mino Raiola, lo stesso di Ibrahimovic e Donnarumma, e avrebbe già parlato con la dirigenza del trasferimento al Milan del suo assistito, che è visto come un’opportunità e non una priorità. Stesso discorso per il classe ’96 Rashica: l’esterno del Werder Brema ha molti estimatori in Bundesliga (su tutti il Lipsia). Il club teutonico chiede 30 milioni e potrebbe dare il via a un’asta per il giocatore. Il Milan ora deve scegliere attentamente a chi affidare la fascia destra.

