Milan-Bonaventura, a fine stagione l’addio: due club in agguato

MILANO – Bonaventura-Milan: un amore destinato a finire. Già, perché a giugno scadrà il contratto del centrocampista e, con molta probabilità, non ci sarà il rinnovo. Bonaventura, il quale percepisce un ingaggio da circa due milioni a stagione e va verso i trentuno anni, non pare più rientrare nei piani societari. In estate potrà quindi essere ingaggiato a parametro zero e, stando a ciò che riferisce Il Corriere dello Sport, su di lui c’è già l’interesse di due club italiani: Lazio e Napoli.

