Milan, altra panchina per Paquetà. Il Flamengo lo ha chiesto in prestito, ma…

MILANO – Ancora una panchina per Lucas Paquetà, che non è stato schierato titolare contro il Cagliari. L’ennesima bocciatura in questa prima metà di stagione. E’ chiaro ormai come il brasiliano sia diventato una mera riserva e, nel nuovo sistema di gioco proposto da Pioli, deciso a puntare sul 4-4-2, difficilmente inizierà a trovare spazio. Insomma, dopo appena un anno dal suo arrivo a Milano per circa 35 milioni di euro, il numero 39 è già scivolato indietro nelle gerarchie. Questa situazione farebbe pensare ad una possibile cessione, anche perché Paquetà difficilmente accetterebbe il ruolo di gregario fino a fine campionato.

PRETENDENTI – Il Psg ha già sondato il terreno attraverso Leonardo, ma il Milan chiede la stessa cifra sborsata lo scorso anno per strapparlo al Flamengo. Quest’ultimo, inoltre, stando a ciò che riferisce La Gazzetta dello Sport, avrebbe chiesto al Milan il prestito di Paquetà per riportarlo in Brasile. Proposta respinta dal club rossonero che, per privarsi del suo centrocampista, prende in considerazione soltanto offerte a titolo definitivo.