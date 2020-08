MILANO – Il Milan vuole Milenkovic per la prossima stagione. Il difensore serbo, in forza alla Fiorentina, sarebbe stato individuato come alter ego di Kjaer e Romagnoli. Per assicurarsi il giocatore viola i rossoneri vorrebbe inserire nell’affare Lucas Paquetà. Il brasiliano piace molto alla Fiorentina e il suo futuro è sempre più lontano da Milanello.

