Milan, 14 trasferte di fila senza pareggiare: non accadeva dal 1950

MILANO – Il Milan formato trasferta non conosce mezze misure. Ieri, nonostante una prestazione non esaltante è arrivato un 1-0, coinciso con l’ottavo successo in campionato lontano da San Siro, che ha proiettato la squadra rossonera nella zona europea della classifica. C’è un dato alquanto singolare sul rendimento del Diavolo, che in questa stagione non ha ancora pareggiato in trasferta (8 vittorie e 6 sconfitte). Con i tre punti ottenuti a Brescia, il Milan è arrivato infatti a 14 gare esterne consecutive senza pareggiare, eguagliando il proprio record del 1950.