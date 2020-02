MILANO – Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, ha parlato ai microfoni di Dazn: “Siamo tutti uniti e convinti di poter costruire un Milan molto competitivo, in grado di tornare ad altissimi livelli e di rimanerci per tanto tempo. Vogliamo farlo il prima possibile, remiamo tutti nella stessa direzione per la crescita del club”.

