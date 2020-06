Marianella: “Milan, poca pazienza con André Silva: meritava fiducia”

MILANO – Dopo l’altalenante esperienza al Milan e l’opaca avventura al Siviglia, André Silva si sta riscattando alla grande in Germania, con la maglia dell’Eintracht Francoforte. Il centravanti portoghese sta facendo faville in Bundesliga; il suo cartellino è ancora di proprietà del Milan, ma è quasi certo che a fine stagione verrà riscattato dall’Eintracht. Di André Silva ha parlato, ai microfoni di Sky Sport, il noto telecronista Massimo Marianella.

IL SUO COMMENTO – “A me piace molto. Credo che con lui non si sia avuta la pazienza giusta in Italia. E’ chiaro che la maglia del Milan pesi molto più di altre, però è un giocatore molto duttile e di talento. Credevo fosse più adatto per il nostro campionato che per la Bundesliga, invece sta accadendo il contrario. Sono sicuro, però, che questo ragazzo andrà a quantificare le tante potenzialità che possiede”.

