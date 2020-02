Marelli, ex arbitro: “Che senso ha cambiare a campionato in corso?”

MILANO – Luca Marell ha parlato a TMW Radio della disponibilità della FIGC a introdurre l’on field review, ovvero il challenge, nel calcio italiano. Queste le sue dichiarazioni: “E’ un’apertura inaspettata. Nell’agenda del 29 febbraio all’IFAB non è in programma, non c’è l’ipotesi challenge. Verrà portata dalla FIGC, è un fattore interessante. E’ una naturale evoluzione della tecnologia ma c’è una cosa che non va bene nel comunicato: è l’ultimo paragrafo, che è un’assurdità. Si dice ‘già trasferito agli arbitri’. E’ una richiesta che dovrebbe partire dalla prossima giornata? Perché nelle prime 23 giornate no e nelle ultime 15 sì? Che senso ha a campionato in corso?”.