Marca – Milan, non solo Kubo: avviati i contatti per un altro giocatore del Real

MILANO – Non solo Takefusa Kubo. Il Milan sembrerebbe molto interessato anche ad un altro giocatore del Real Madrid: Oscar Rodriguez, centrocampista offensivo in prestito al Leganes. A fine stagione farà ritorno alla base, ma i Blancos sono intenzionati a metterlo sul mercato per cederlo a titolo definitivo. Su di lui ci sono anche Valencia, Siviglia e Villareal ma, stando a quel che riferisce il quotidiano spagnolo ‘Marca‘, il Milan avrebbe già avviato i contatti con Rene Ramos, agente di Rodriguez. L’operazione si potrebbe chiudere attorno ai 20 milioni di euro (come accadde un anno fa per Theo Hernandez), ma resta da capire se il Real sia intenzionato ad inserire l’opzione di riacquisto.

