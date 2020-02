Maniero: “Il Milan non è ancora pronto per grandi obiettivi”

MILANO – Filippo Maniero, ex attaccante rossonero, ha parlato ai microfoni di MilanNews del pareggio ottenuto dagli uomini di Pioli contro la Fiorentina: “Nel momento in cui i viola sono rimasti in dieci, paradossalmente la partita si è girata in senso negativo per il Milan, che non è riuscito a sfruttare la superiorità numerica. Ho sentito le dichiarazioni di Maldini, che conosce meglio di me l’ambiente e lo spogliatoio del Milan, in cui diceva che una squadra giovane può incappare anche in queste situazioni. Quello che è certo è che buttare via due punti in questo modo significa non essere ancora pronti per ambire ad obiettivi importanti”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live