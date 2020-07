Maldini: “Futuro? Basta parlarne. Le parole su Rangnick le direi ancora”

MILANO – Il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, è intervenuto a Sky Sport prima della sfida col Napoli: “Noi vogliamo arrivare a fine stagione nella maniera migliore. Per farlo bisogna evitare questi discorsi. Poi si vedrà a fine stagione. Se mi hanno comunicato qualcosa? Se l’avessero fatto non lo direi. Bisogna dare stabilità ad una squadra che l’ha trovata. Prima della partita contro la Roma avevo detto alla stampa che dovevamo decidere con quelle davanti a noi o con quelle dietro. La risposta c’è stata. Sin dal 4 maggio l’allenamento c’è sempre stato, così come l’impegno di Pioli. Le parole su Rangnick? La ripeterei, perché quella non è una frase contro una persona, ma contro una modalità. Non era rivolta alla persona”.

