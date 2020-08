Lorini: “Segnalai Davies al Milan nel 2016, ma il Bayer è stato più bravo. O più ricco”

MILANO – Ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport” ha parlato l’ex calciatore Giovanni Lorini. L’ex centrocampista alla “rosea” ha rivelato di un retroscena datato 2016, quando si trovava a Vancouver (Canada) per un camp rossonero. Durante un’ amichevole contro il Crystal Palace, Lorini rimase sorpreso da questo giovane canadese che domenica affronterà il PSG nella finale di Champions League: Alphoso Davies: “A metà ripresa entra questo ragazzino attaccante esterno. Mi colpisce subito come personalità, capacità di corsa e tecnica, è ambidestro e giovanissimo. Aveva 15 anni e mezzo. Mando una mail alla mia società: ‘Questo ragazzo è da seguire’. La risposta è positiva, poi le strade del mercato sono strane. I Whitecaps l’hanno messo subito sotto contratto e le pretese erano elevate, sui sei milioni per un quindicenne. A noi era piaciuto, ma probabilmente anche al Bayern. Ho continuato a seguirlo anche personalmente. Ne ho parlato con qualche agente che ha cercato di proporlo ad altri club italiani ma il Bayern, è stato più bravo. O più ricco. Sembrava Balotelli da giovane, sperando che non si perdesse. Ora lo vedo in Champions e sono felice che sia a questo livello. Può diventare uno dei più grandi, anche nel suo ex ruolo di esterno alto“.