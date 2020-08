Lombardia, Fontana punta alla riapertura degli stadi

MILANO – Riapertura degli stadi? In Lombardia ci si sta seriamente pensando, nonostante il Comitato Tecnico-Scientifico abbia ribadito come sia ancora prematuro riportare gli spettatori negli impianti sportivi. Stando a quel che riferisce SportItalia, il governatore lombardo Attilio Fontana vorrebbe riaprire gli stadi al 25% della loro capienza. Un’iniziativa per molti versi sorprendente se si considera che proprio la Lombardia è stata la regione italiana maggiormente colpita dal Covid-19. Tuttavia, resta ancora da capire la posizione del Governo.