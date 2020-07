L’Independiente aspetta Biglia: “Trattativa già avviata”

MILANO – A fine campionato il Milan e Lucas Biglia si diranno addio. Il contratto del centrocampista argentino scadrà e non verrà rinnovato. Con alcune parole riportate da TMW, l’allenatore dell’Independiente, Lucas Pusineri, è uscito alla scoperto dichiarando di voler ingaggiare il classe ’86: “Gli ho mandato un messaggio e ho già iniziato il mio discorso con lui, sicuramente in questi giorni ci confronteremo. Vedremo qual è la sua idea e cercheremo di portare a termine questo accordo”.

