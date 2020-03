Lehmann: “Ci saranno più problemi per il virus o per i danni finanziari che seguiranno”

MILANO – Jens Lehmann, ex portiere tedesco che ha militato anche nel Milan (nella stagione ’98/’99), si è espresso tramite il suo profilo Twitter sull’emergenza Coronavirus, scaturendo non poche polemiche: “E se stessimo causando più problemi al benessere delle persone chiudendo tutto quanto? È meglio stare a casa, in quarantena contro qualcosa che non abbiamo mai affrontato negli anni precedenti, perdendo però il lavoro o facendo smettere di esistere un’azienda? Ci saranno più persone che soffriranno per gli enormi problemi finanziari che seguiranno, piuttosto che a causa del virus?”.

