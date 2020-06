Lecce, Calderoni: “Col Milan sarà dura, ma sogno di segnargli ancora”

MILANO – In un’intervista rilasciata al sito ufficiale del Lecce, Marco Calderoni, difensore giallorosso, ha parlato della ripresa del campionato, che vedrà la squadra salentina impegnata contro il Milan: “Sono soddisfatto di quello che ho fatto quest’anno, specie nel girone di andata, poi un infortunio purtroppo mi ha bloccato. Vogliamo ricominciare, contro il Milan sarà tosta. All’andata ho fatto gol a San Siro, sarebbe stupendo segnare ancora. Fu un’emozione incredibile, anche perché arrivò nei minuti finali. Le prime due partite saranno difficilissime contro Milan e Juve, ma vogliamo partire bene in questo mini campionato che si giocherà fino ad agosto”.

