Lazio-Reina, nelle prossime ore visite mediche e firma

MILANO – José Reina sta per diventare un nuovo portiere della Lazio. Le parti hanno raggiunto l’accordo su cifre e formula e, nelle prossime ore, arriverà l’annuncio ufficiale. Prima, però, lo spagnolo dovrà svolgere le consuete visite mediche, per poi poter mettere tutto nero su bianco e unirsi alla squadra di Simone Inzaghi nel ritiro ad Auronzo di Cadore. L’estremo difensore, ormai ex Milan, firmerà un contratto di un anno con opzione per il secondo, a circa 1,5 milioni di euro.

