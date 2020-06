Lazio, Lucas Leiva potrebbe rientrare contro il Milan

MILANO – Tra qualche ora la Roma, mercoledì la Spal e sabato prossimo la Lazio: questi sono i tre appuntamenti che vedranno protagonista il Milan da oggi al 4 luglio. Stando a ciò che riporta Radiosei, la Lazio potrebbe ritrovare Lucas Leiva nella sfida con i rossoneri. Il giocatore brasiliano, perno del centrocampo di Inzaghi, è stato operato ad un ginocchio lo scorso aprile e non è ancora disponibile. Di sicuro non ci sarà contro il Torino, ma proverà a recuperare proprio per la partita dell’Olimpico col Diavolo. Inoltre, tra le fila capitoline ci sono ben 5 diffidati: Cataldi, Acerbi, Lazzari, Caicedo e Immobile. Qualora uno di questi venisse ammonito a Torino, salterebbe Milan-Lazio.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...