Laxalt-Miranchuk: scambio congelato?

Secondo Tuttosport, è sempre in una fase di stallo la trattativa con la Lokomotiv Mosca per Diego Laxalt: le due società non riescono infatti a trovare l’accordo economico e di conseguenza anche l’ipotesi si è un po’ raffreddata negli ultimi giorni (il terzino uruguayano verrebbe inserito come contropartita tecnica per il passaggio in rossonero del centrocampista russo). Ma attenzione perché, proprio in queste ultime ore, è arrivata anche un’altra grandissima novità di mercato totalmente a sorpresa. Nome clamoroso, occasione unica: spunta un top player internazionale! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

