Kynst (Bild): “Vi spiego perché Rangnick è perfetto per il Milan”

MILANO – Ai microfoni di "MilanNews.it" è intervenuto il giornalista della Bild, noto quotidiano tedesco, Christian Kynast, il quale ha commentato il sempre più sicuro arrivo al Milan di Ralf Rangnick. Ecco le sue parole: "Penso che Rangnick sarebbe perfetto per il Milan. Ha tantissima esperienza e sa come portare un club al successo. Inoltre Rangnick è conosciuto per la sua grande abilità nel portare dei talenti acerbi ad essere dei top player affermati. Questa potrebbe essere la strategia giusta per il Milan per competere con club come la Juventus che, finanziariamente parlando, ha un budget diverso rispetto ai rossoneri".