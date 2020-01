Kjaer, visite mediche finite: si attende la firma sul contratto

MILANO – Simon Kjaer sta per diventare ufficialmente un nuovo giocatore rossonero. Come riferisce infatti Tuttomercatoweb, il difensore danese, preso per sostituire Caldara, ha terminato da poco le visite mediche alla clinica ‘La Madonnina’, durate oltre quattro ore. L’accordo tra Milan e Siviglia è stato trovato sulla base di un prestito fino a fine stagione, con diritto di riscatto fissato a circa sette milioni di euro. Il classe ’89 ora è atteso a Casa Milan per firmare il contratto.