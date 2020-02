Juve, Bentancur: “Col Milan è stata una sfida durissima”

MILANO – Rodrigo Bentancur, centrocampista della Juventus, è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport: “E’ stata una partita durissima contro il Milan. La squadra però sta bene, lo dimostra il primo posto in classifica in campionato. La strada è quella giusta. Contro il Brescia dobbiamo assolutamente vincere. Manca qualche gol dei centrocampisti, è vero, ma per segnare abbiamo tanti attaccanti bravi”.

